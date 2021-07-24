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الصين تلغى رحلات جوية وتخلى سفن الحاويات الكبيرة مع اقتراب إعصار "إن- فا"

السبت 24/يوليو/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أعلنت هيئة إدارة الطوارئ بمقاطعة تشجيانج شرقى الصين، رفع مستوى الاستجابة العاجلة لإعصار (إن - فا)، اليوم السبت، إلى المستوى الأول، وهو أعلى مستوى، بعد تحديد مركز الإعصار على بعد نحو 395 كم جنوب شرقى محافظة شيانجشان بالمقاطعة، وبقوة قصوى للرياح تبلغ 144 كم في الساعة.

وأشارت الهيئة - وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إلى أن الإعصار من المتوقع أن يتحرك في الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة 15 كم في الساعة، ويصل إلى اليابسة في مناطق ساحلية بشرق أو شمال شرقي تشجيانج يوم غد، داعية إلى تطبيق إجراءات وقائية فورية لمواجهة الفيضان، منوهة باحتمالية تعليق الفصول الدراسية وتأثر الإنتاج والأسواق.


وأعلن مكتب الشؤون البحرية بميناء يانجشان، في خليج هانجتشو جنوب مدينة شنجهاى، إخلاء مئات السفن، حيث وصلت قوة الرياح قبالة الساحل نحو 89 إلى 102 كم في الساعة، وستستمر قوتها في التزايد، وأنه تم إخلاء جميع سفن الحاويات الكبيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم.


وذكرت مجموعة شانجهاي الصينية للسكك الحديدية، أنه تم تعليق عمل قطاعات السكك الحديدية التي من المتوقع تأثرها بإعصار (إن-فا) في منطقة دلتا نهر يانغتسي، بداية من اليوم وحتى الخميس المقبل لضمان سلامة المسافرين.

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