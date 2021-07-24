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ما وراء الإفيه.. ماهي "mah na ...mah na" التي استخدمتها شريهان في مسرحية "سك على بناتك"

السبت 24/يوليو/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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وفي الحلقة من سلسلة حكايات “ما وراء الإفيه” نتابع معًا الإيفيهات الخاصة بمسرحية “سك على بناتك” والتي خطفت ضحكات الجمهور.

وحكايتنا اليوم مع "Mah na...mah na" التي استخدمتها "سوسو" الشخصية التي قدمتها الفنانة الكبيرة شريهان، في مسرحية "سك على بناتك".

كانت "سوسو" تقول مانا مانا كتعبير عن شدة هذا الإعتراض، وذلك لأنها تمثل الجيل الصغير المهووس بالتقليعات وبما إن في هذه الفترة أغنية “Mah na...mah na “ التي كانت في برنامج “the muppet show” كانت منتشرة ولها شهرة واسعة وكانت عبارة عن هذه الكلمة فقط والباقي ما هو إلا لحن بيتقال عن طريق الفم مع عزف في الخلفية وكانت تٌنطق بصوت خشن وفيه حدة، فقررت سوسو هنا تستخدمها في إنفعالها.

أول ظهور للأغنية كانت في الفيلم السويدي "sweden: heaven and hell " سنة ٦٨ والأغنية لملحنها الإيطالي piero umiliani والفيلم جرئ للغاية وموضوعاته لا تناسب مجتمعنا الشرقي وبعد هذا الفيلم قام الممثل المسرحي والمغني والمؤلف Benny hill الأغنية ليعيد غنائها ويقدمها في برنامجه "The benny hill show".

و تم تقديمها في برنامج "Sesame Street" وهنا كانت النسخة الأصلية منها "كغناء عرائس" في النهاية قدموها الـ"muppets" في الـ"muppet show" في أواخر السبعينات ومن هنا ذاع صيتها في مصر، وليس كما كان يشاع بأنها ترجع إليهم.

ومن ناحية أخرى قام النجم سمير غانم، بوضعها في ألبوم فرقة الحياة والذي كان يتضمن ١٠ أغاني وكانت أيضًا من ضمن أحداث فيلم حسن بيه الغلبان التي شاركته بطولته إسعاد يونس، وتقول كلمات الأغنية:

سامو عليكم
أنا راجل مش بنام
نفسي مرة أنام
بقالي سنة مش بنام
مانا مانام
أنا عايز أنام
مش عارف أنام
قالوا ما تشربش شاي
قولت مش هشرب شاي
قالوا ما تشربش قهوة
قولت مش هشرب قهوة
قالوا ما تشربش مياة
مش هشرب مياة
و مش بنام
إزاي أنام
مانا مانام
فين الحمام
عشان أنام
روحت لبابا
قولت عايز أنام
روحت لماما
قولت أنا مش عارف أنام
روحت لتيزا
قولتلها مش عارف أنام
مانا مانام
و بابا نام
و تيزا نام
أنا مش بنام
و ما عدتش عايز أنام
و يا رب ما أنام
يا ربيييي
دا كله نام
توتورورورو وسط الجمل،الكلمات تكاد تكون ولا شىء ويتخللها بعض الكلمات المضحكة والغير منطقية سواء في المعني أو في مكانها في الأغنية ليصنع منها حالة لطيفة تضحك الجمهور.


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