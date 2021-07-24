المنشآت السياحية: استقبلنا أكبر إيرباص عالميًا لقضاء عيد الأضحى بمصر

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن مصر استقبلت أكبر طائرة في العالم "إيرباص" كانت ممتلئة عن آخرها قادمة من دولة الإمارات لقضاء فترة العيد بمصر.



وأضاف "المصري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، "السياحة الداخلية هي زر الأمان لمصر، فعندما تقل لأي أسباب لم نجد إلا السياحة الداخلية وهي بديل قوي".



وتابع "السياحة الداخلية كانت في حالة انتعاشة في السواحل سواء في الغردقة أو الإسكندرية أو الساحل الشمالي، فيما جاء الضغط بالعين السخنة أقل بسبب ارتفاع درجة الحرارة"، مؤكدًا أن نسبة الإشغالات بفنادق الإسكندرية وساحل الشمالي كانت 100% خلال أيام عيد الأضحى.