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تعرف على امتحانات الثانوية العامة المتبقية للشعبتين العلمية والأدبية

السبت 24/يوليو/2021 - 07:41 م
امتحانات الثانوية العامة 2021
امتحانات الثانوية العامة 2021
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واصل طلاب المرحلة الثانوية ولاسيما الشعبة العلمية اليوم السبت الموافق الـ24 من يوليو 2021، حيث خاضوا امتحان مادة الفيزياء، بعدما عادوا من أجازة عيد الأضحى المبارك.

امتحانات الثانوية العامة 2021

ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة في وقت سابق حيث خاض الطلاب الامتحانات واستراحوا من أجل أجازة عيد الأضحى التي انتهت أمس الجمعة، ليواصل طلاب الشعبة العلمية امتحاناتهم بمادة الفيزياء.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية امتحانات الثانوية العامة المتبقية في السطور التالية:

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المتبقية

وتنقسم امتحانات الثانوية العامة 2021 إلى مجموعتين من المواد، حيث يوجد قسمان بها، هما الشعبة الدبية والأخرى العلمية.

أولاً: جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المتبقية للشعبة الأدبية

علم النفس والاجتماع يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021.

اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس 29 يوليو 2021.

ثانياً: جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المتبقية للشعبة العلمية

اللغة الأجنبية الأولى يوم 26 يوليو 2021.

الرياضيات التطبيقية الديناميكا يوم الأربعاء 28 يوليو 2021.

الأحياء والأستاتيكا يوم السبت 31 يوليو 2021.

الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل يوم الاثنين 2 أغسطس 2021.

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