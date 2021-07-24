Advertisements
تعرف على امتحانات الثانوية العامة المتبقية للشعبتين العلمية والأدبية
السبت 24/يوليو/2021 - 07:41 م
Advertisements
واصل طلاب المرحلة الثانوية ولاسيما الشعبة العلمية اليوم السبت الموافق الـ24 من يوليو 2021، حيث خاضوا امتحان مادة الفيزياء، بعدما عادوا من أجازة عيد الأضحى المبارك.
امتحانات الثانوية العامة 2021
ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة في وقت سابق حيث خاض الطلاب الامتحانات واستراحوا من أجل أجازة عيد الأضحى التي انتهت أمس الجمعة، ليواصل طلاب الشعبة العلمية امتحاناتهم بمادة الفيزياء.
وترصد بوابة الفجر الإلكترونية امتحانات الثانوية العامة المتبقية في السطور التالية:
جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المتبقية
وتنقسم امتحانات الثانوية العامة 2021 إلى مجموعتين من المواد، حيث يوجد قسمان بها، هما الشعبة الدبية والأخرى العلمية.
أولاً: جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المتبقية للشعبة الأدبية
علم النفس والاجتماع يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021.
اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس 29 يوليو 2021.
ثانياً: جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المتبقية للشعبة العلمية
اللغة الأجنبية الأولى يوم 26 يوليو 2021.
الرياضيات التطبيقية الديناميكا يوم الأربعاء 28 يوليو 2021.
الأحياء والأستاتيكا يوم السبت 31 يوليو 2021.
الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل يوم الاثنين 2 أغسطس 2021.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements