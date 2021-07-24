التحقيقات تكشف سبب حريق هائل بسيارة ملاكي في التجمع

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة حريق شب داخل سيارة ملاكي أن السبب وراء ذلك هو حريق محرك السيارة مما أدى إلى تفحمها بالكامل عقب اصطدامها برصيف بمنطقة التجمع الأول، ولا توجد شبه جنائية حول الواقعة، ولا يوجد خسائر بشرية ملحقة به





تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شبّ بسيارة بعد اصطدامها برصيف بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع خسائر بشرية.





تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في سيارة بمنطقة التجمع الأول، وتم الدفع بـسياراتي إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين أن السيارة اصطدمت بالرصيف واشتعلت بها النيران دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.