Advertisements

التحقيقات تكشف سبب حريق هائل بسيارة ملاكي في التجمع

السبت 24/يوليو/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة حريق شب داخل سيارة ملاكي أن السبب وراء ذلك هو حريق محرك السيارة مما أدى إلى تفحمها بالكامل عقب اصطدامها برصيف بمنطقة التجمع الأول، ولا توجد شبه جنائية حول الواقعة، ولا يوجد خسائر بشرية ملحقة به


تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شبّ بسيارة بعد اصطدامها برصيف بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع خسائر بشرية.


تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في سيارة بمنطقة التجمع الأول، وتم الدفع بـسياراتي إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين أن السيارة اصطدمت بالرصيف واشتعلت بها النيران دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

أخبار تهمك

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثنائي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على آخر تطورات صفقة سفيان رحيمي

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

منذ حوالي 8 ساعات

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - بشري سارة في الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يرفض عرض جالطة سراي لضم نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. اندلاع حريق هائل في عائمة نيلية بالجيزة

منذ ساعة و 9 دقيقة

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يتفق مع ناديه الجديد ويضع الخطيب في ورطة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من ضم جلاد الحراس

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

06:23 م

عاجل.. اندلاع حريق هائل في عائمة نيلية بالجيزة

07:19 م

عاجل - الأهلي يقترب من ضم جلاد الحراس

08:04 م

نجم الأهلي يتفق مع ناديه الجديد ويضع الخطيب في ورطة

05:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان