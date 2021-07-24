السياحة تكشف الاستعدادات لاستقبال السياحة الروسية

قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار، إن إعلان روسيا استئناف حركة السياحة إلى الغردقة وشرم الشيخ دليلا على أن مصر بلد آمنة وواجهة مطلوبة على مستوى العالم، فضلا على أن مصر دولة لديها مقومات سياحية جاذبة، وتعد سوق سياحي جيد.



وأشار "العاصي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن صناعة السياحة لها تأثير إيجابي فوري على الاقتصاد الداخلي، لافتا إلى أنهم مستعدين لاستقبال السياحة الروسية منذ عدة أشهر، حيث تم تشكيل لجان للمرور والتأكد من مستوى الفنادق، حيث جاري تقييم الفنادق المصرية بمعايير عالمية.



وأضاف أنه بنهاية شهر أكتوبر سيكون تم الانتهاء من تقييم كافة الفنادق السياحية، منوها بأن هناك 400 فندق من صل 570 فندق حصلت على شهادة السلامة الصحية في منطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء، لافتا إلى أن الفندق الذي لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية يوقع عليه جزاء فوري..

