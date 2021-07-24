مصريون يستغيثون بحماية المستهلك ضد شركة منظمة رحلات لألبانيا

تقدم عدد من المواطنين بشكوى لجهاز حماية المستهلك ضد إحدى الشركات السياحية، والتي اتهموها بالتقصير، والإهمال، والتسبب في إفساد رحلتهم إلى ألبانيا، وهو الأمر الذي ترتب عليه خسارتهم لمبالغ مالية وصلت إلى ما يزيد عن ربع مليون جنيه مصرية.

وبدأت القصة عندما أعلنت شركة سياحية مصرية عن رحلة متوجهة إلى "ألبانيا" حيث طالبت المشتركين بالتوقيع على إقرارات تخالف الأعراف السياحية المعمول بها، حيث طالبتهم بالتوقيع على إقرار بأنه في حالة إذا ما ألغيت الرحلة فلا يحق للموقع المطالبة بأي شيء، وأيضًا تضمن الإقرار أن لهم الحق في تغيير الفندق بما يعادله.

وكان الاشتراك في الرحلة -كما أوضحت الشكوى- قبل موعدها بما يقرب الشهرين، أي أنه في حالة ظهور أي طارئ خلال الشهرين فلا يحق لك استرداد مقدم الرحلة، وطالبتهم الشركة بالاشتراك في البرنامج السياحي لها في ألبانيا، وأفادوا بأن السلطات الألبانية هي صاحبة هذا الشرط، وقام المشاركين في الرحلة بسداد قيمة البرنامج السياحي 2750 جنيهًا للفرد و1900 جنيهًا للطفل.

وأشار الشاكون إلى أنهم بعد وصولهم إلى ألبانيا، وجدوا أن الفندق غير ما تم الاتفاق عليه، وليس في نفس المستوى، كما لم يتم تنفيذ البرنامج السياحي سوى في يوم وحيد وهو يوم التليفريك، وذلك على حد قوله.

وقام المواطنون المتضررون من تلك الشركة بتقديم عدة شكاوى إلى جهاز حماية المستهلك تحت أرقام W133109، W133237, W133243, W133247، وكذلك قاموا بعمل محضر "نصب وتهديد، تحت رقم ٦٠٣٩ قسم مصر الجديدة، وذلك أن الشركة قامت بتهديدهم أنه في حالة قيامهم بأي محاولة لاسترداد حقوقهم قانونيًا، فإنها سوف تقاضيهم.

وأكد مقدمو الشكوى أنهم لن ينازلوا عن حقوقهم، وأنهم مستمرون في المطالبة بها، ووصفوا ما قامت به الشركة بالفضيحة السياحية، والإساءة في حق الدولة المصرية، والتقصير في آداء مهمتهم السامية ألا وهي تقديم الخدمة السياحية كما يجب أن تكون.

وننشر نص الشكوى وكذلك صور ضوئية لبعض المستندات التي قدمها ما يقرب من 28 متضررًا إلى وزارة السياحة والآثار، ووزارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، فإلى نص الشكوى:





السادة / جهاز حماية المستهلك

تحيه طيبه منا لكم وبعد ..

الموضوع / شكـــــوى

نقدم لسيادتكم شكوى ضد شركة تى شورى تورز ترخيص سياحى رقم 1916 .

سافرنا مع شركة تى شورى تورز رحلة الى البانيا بتاريخ 5 يوليو 2021 .

أولًا ًقبل الرحله:-

نوضح سياسة شركة تى شورى تورز معنا قبل الرحله . تم الاعلان عن رحلات الى دولة البانيا وتواصلنا معهم تليفونيا وحضوريا بمقر الشركه للحجز ولدفع مقدم حجز رحلة الى البانيا يوم 16 يوليو2021 "

الحجز " 3000ج * 4 اشخاص اجمالى قيمة مقدم الحجز 12000 جنيها مصريا مع أ.ميرنا . وبعد ما دفعنا فوجئنا بانهم يطالبوننى بالتوقيع على اقرار مكتوب فيها اننى اذا لغيت الرحله ليس لى الحق فى مطالبة الشركه باى شئ !!! هل هذه الاقرار يتطابق مع القانون هل هذا فى حماية المواطنين ؟ نعم العقد شريعة المتعاقدين ولكن بما لايخالف النظام العام

هذه السياسه تجعل لهم بابا مفتوحا لاخذ اموال المواطنين دون وجه حق حتى و ان وقعت على الاقرار ولكنه يخالف النظام العام واللوائح والقوانين التى تحمى المواطنين .لهذا لجاءنا لكم .

وقبل الرحله ابلغونى تليفونيا بانه لابد من الاشتراك فى البرنامج السياحى تبع الشركه !!!! وعندما سألتهم لماذا ؟ افادونى بان السطات الالبانيه هى من الزمت الشركه بتنفيذ هذا القرار !!.

نحن نريد من سيادكم بحث الامر والتأكد من هل فعلا السطات الالبانيه هى من اصدرت هذا القرار ام هذا قرار صادر عن شركة تى شورى للحصول على اموالنا دون وجه حق وان يكون تم التلاعب بنا وخصوا ان هناك شركات سياحيه كثيرة اخرى لاتلزم العملاء ان يتركوا بالبرنامج السياحى حتى يسافروا الى البانيا !!!!!

استكمالا وبعد اسبوع تقريبا اعلنوا عن رحلة الى البانيا يوم 5 يوليو 2021 "

الإعلان " فرأيت انها مناسبه لى اكثر من رحلة 16 يوليو 2021 فذهبت الى مقر الشركة فى عمارات العبور صلاح سالم حتى ايضا اتفاهم معهم على البرنامج السياحى وجلست مع أ.مريم واكددت لى ان البرنامج السياحى اجبارى والا لن نرسل لكم الدعوة!! فعرضت عليها عرض وهو اننا ندفع قيمة البرنامج السياحى وناخد الدعوة ولن نلتزم بها هناك فى البانيا وعند العوده تاخدوا الدعوة ونسترد ال 9300ج قيمة البرنامج السياحى فرفضت .فعرضت عليهم عرض اخر وهو تغيير ميعاد الرحله من 16 يوليو الى 5 يوليو حيث انها ارخص والفرق ادفعه قيمة البرنامج السياحى .فدفعونى 2000جنيها غرامة تحويل بالرغم من ان ذلك كان قبل الرحلة تقريبا ب 40 يوما!! اى انه من السهل جدا ايجاد بدلاء عنا فى رحلة 16 يوليو الا انهم اصروا على دفع ال 2000ج الغرامه ودفعتهم.ثم دفعت باقى قيمة الرحلة بالكامل وتفاصيل الرحله من ناحية الاسعار كالاتى :-

*الفرد البالغ 7999 ج * 2 = 15980ج *الاطفـــــال 6490 * 2 = 12980ج

البرنامج السياحي للبالغين 2750 * 2 = 5500 ج للاطفال 1900 ج * 2 = 3800 ج

غرامة تحويل 2000 ج وبذلك يكون اجمالى ما دفعناه لعدد 4 اشخاص هو 40260 جنيها .

ونفيد سيادتكم بانه بمجرد انهم حصلوا قيمة الرحله بالكامل قبل الرحله من المسافرون لايتم التواصل معنا ابدا كثيرا منا كان يريد ان يتواصل معهم لفهم معلومه او لطلب ما ونتصل بهم على الخط الساخن 19821 وكل اتصالاتنا معهم مسجله عندهم فى مقر الشركه .ويمكنكم الاطلاع عليها ان كان هذا متاح .

وأرسلوا لنا تذاكر الطيران ذهاب وعوده وايضا فوتشر الفندق . وفوجئت بانه تم تغيير الفندق .فقد تم الاتفاق وقت دفع ثمن الرحله على فندق VH PREMIER AS TIRANA HOTEL

تغير الى فندق DORO CITY HOTEL دون اعلامنا بذلك التغيير وفى الاقرار بند ينص على :

*"قد اطلعت على مواقع الفنادق على الانترنت ولا يجوز لى الاعتراض عليها ويحق للشركة تغيير الفندق الى فندق اخر بنفس الدرجه " فاتصلت بهم للاستفسار عن سبب التغيير قالوا لى انت وقعت على ورقه ان من حقنا تغيير الفندق .رديت عليه لكن لماذا لم تعلمنا بالتغيير وسبب التغيير ؟ وقت دفع ثمن الرحله تم الاتفاق على فندق به حمام سباحه اما الفندق الذى تم التغيير اليه لايوجد فيه حمام سباحه اى انه ليس بنفس الدرجه كما ينص الاقرار. فقال دا احلى !! وللعلم انا وقعت على الاقرا ولكنه كان يخص رحلة 16 يوليو 2021 ولكن عندما لغيت رحلة 16 يوليو وحجزت فى رحلة يوم 5 يوليو لم اوقع على اى اقرار . اذاً ليس من حقه تغيير الفندق الذى تعاقدت عليه وقت الحجز وهو فندق VH PREMIER AS TIRANA HOTEL وهذا يعتبر اخلال بالاتفاق

هل سياسة الشركة فى ادارة الامور بهذه الطريقه والاسلوب قانونى ؟ هل قانونى ان احجز رحلة قبل ميعادها ب 60 يوم وان اضطررت لالغاءها لاى سبب قبل الرحلة على سبيل المثال ب 50 يوم اخسر مقدم الحجز بالكامل 12000ج؟

نعم وقعت على هذا الاقرار ولكن هل من حق الشركة ان تضع سياسه خاصه لديها وتنفذها بما يرجع بالضرر على المواطنين ؟ العقد شريعة المتعاقدين بما لا يخل القوانين العامه فهل هذا قانونى ؟

ثم تواصلت معهم لاكثر من ثلاث مرات تليفونيا مع الخط الساخن فيبلغوني بان احد الموظفين سيتواصل معك ولكن لم يتواصل احد معي مما اضطرنى الي الذهاب لمقر الشركه وطلبت منهم الدعوه والبرنامج السياحى فافادونى بان الدعوه سترسل على الواتس واعطونى صورة من البرنامج السياحي .

البرنامج " ولكن قبل الرحله بيوم ارسلوا لنا على جروب الواتس برنامج اخر مختلف عما اخذته منهم "مرفق صورة منه "

ثانيًا بعد الوصول إلى ألبانيا :-

بمجرد دخولنا الى فندق دورو سيتى بتيرانا تأكدنا بان مستوى الفندق ضعيف جدا وليس كما تم الاتفاق عليه وفعلا كل فرد فينا بمجرد دخوله غرفته قابل شكاوى كثيره ومنها :

فى غرفتنا بمجرد استلامنا الغرفه وجدنا عنكبوت فى البانيو + وايضا التكييف لايعمل وكان الجو هناك صيفا درجات الحرارة تصل الى 37 درجه . وباحدى الغرف صديقه معنا وجدت ان زجاج الحمام مكسور وبلغت ادراة الفندق بهذا ولكن ادارة الفندق لم تتحرك متخذين اى خطوات .وفى اخر يوم انكسر الزجاج ووقع على يدها وجرحت وذهبت الى المستشفى واخذت خرزتين مكان الجرح !!!!! وهذا يثبت سؤ ادارة الفندق وتدنى مستواه . معظم المسافرين غيروا غرفهم بسبب تدنى مستواه . ونحن نعلم مدى اهمية مستوى الغرفه بالفندق لانها سبب راحه واستراحه لنا بعد يوم طويل بالبلد . فكيف لانستطيع النوم بسبب عدم عمل التكييف فى ظل درجة حراره مرتفعه؟

ايضا ابلغونا سابقا قبل الرحله سوف يكون معنا مرشد سياحى طوال الرحله .وما حدث هو انهم ارسلوا معنا شخص يدعى ارتان قد يكون مقيدا كمرشدا سياحيا ولكنه فى الحقيقه لا يعرف شيئا عن الارشاد السياحى .

دوره كان مقتصرا فقط على انه يقوم بتجميعنا فى الباص يوميا الساعه 10 ص ويبلغا مكان الزياره وعندما نصل الى مكان الزياره يبلغنا بميعاد التجمع للرجوع الى الفندق !! ويدعنا نحن نتجول وحدنا تائهين فى شوارع البانيا وهو يعلم اننا لا نعرف اللغه الالبانيه وعدد محدود من الجروب معه نت فكان الوصول اليه صعب و توهنا كثيرا عن بعض ومشينا مئات الامتار ومعى فى اسرتى طفلتين بعمر 7 سنوات والاخرى 11 سنه طفلتان اجهدوا يوميا بحثا عن مكان الباص وطبعا ضاع وقت كثير منا فى الوصول الى الباص ..لانه كان يترك كل واحد وشأنه من يريد ان يتسوق يتسوق من يريد ان يذهب للمطعهم يذهب .فتفرقنا واكثر من مره توهنا عن بعض مما تسبب فى خوفنا من عدم قدرتنا للوصول الى الباص وخصوصا اننى معى طفلتين.

ايضا لم نعرف اى معلومات قيمه حقيقيه عن الاماكن التى زورناها . فالمرشد لم يكن مهتما بالمره ان يعطينا معلومات قيمه عن اى مكان نذهب اليه .دخلنا وخرجنا من الاماكن ونحن مازلنا جاهلين بها .

ووقع على اطفالى ضرر نفسيا نعانى منه حتى الان وهو ان المرشد اخذنا الى مكان يدعى BUNKART

وهذا المكان به غرف كثيره تحت الارض وهو شبه معسكر وقت الحروب وفى كل غرفه يوجد تصميم ومؤثرات صوتيه تخص فترة الحروب والاسر " كأنا نعيش تمام وقت الحروب ". غرف مرعبه بالنسبه للاطفال . وعندما رجعنا الى الباص للعوده اخبرته بأن هذا المكان لايصلح ابدا للاطفال فهو مرعب .وكان رده فعلا لا يصلح للاطفال فهو مخيف للكبار مابالك بالاطفال ؟

اذاً كان يعلم ان هذا المكان مرعب وبالرغم من ذلك لم ينصحنا بعدم وجود اطفال فى هذا المكان خوفا عليهم من ماقد يعانوا منه بعد زيارته !! وتسبب المكان باضرار باطفالى وكانوا يخافون ليلا متذكرين مشاهد التماثيل والمؤثرات الصوتية.

البرنامج السياحى :- شركة تى شورى جعلتنا نزور اسواء الاماكن مثل البحيره "بحيرة SHKODRA بالبرنامج اعلنوا انه امتع يوم يوم زيارة هذة البحيره .فقد كانت دون المستوى بالمره ولاتمت لاى بحيره باى صله اخذونا للجانب السيئ فى هذه البحيره ويكفى رائحتها الكريهه .

وايضا بالبرنامج افادونا اننا سنصعد الجبال بالسياره وهذا لم يحدث اطلاقا ."مرفق صورة من البرنامج السياحى "

وايضا اخر يوم وهو اليوم الخامس مكتوب بالبرنامج السياحى اننا سنزور منطقة DURRES TOUR واعلمونا بالبرنامج السياحى انها مدينة مثل الاسكندريه على البحر مباشرا واننا سنقضى وقت حر على البحر والسباحه ويمكننا تأجير شماسى وكراسى ..بالفعل اخذونا الى مدينة دورز عندما وصلنا الى دورز الساعه 12.30 م المرشد السياحى ابلغنا بالطريق للبحر وابغلنا بميعاد التجمع الساعه 4.30 م ولكن صعقنا عندما رأينا البحر الذى شبهوه بالاسكندريه !!!! رأينا بحر ولكن الشط اسفلت !!! لايوجد اى شماسى او كراسى ولايصلح ابدا ان يكون شاطي لانه لايصلح للسباحه اطلاقا ومعنا فيديوهات عن هذا المكان الذى ابلغونا انه مثل الاسكندريه !!! واذكركم ان لدى طفلتان وفى وسط النهار والشمس فوقنا مباشرا ودرجة الحراره تقترب من ال 40 درجه .مشينا كثيرا جدا بحثا عن اى شاطئ هناك مما تسبب فى اضاعه الوقت وايضا فى اجهاد الاطفال فى عز الحر فلم نجد وحاولنا الاتصال بالمرشد وابلغناه باننا غاضبون جدا من هذا المكان فاتى الينا واخبرنا ان مكان الشاطئ الذي يصلح للسباحه وتأجير كراسى يبعد عن هنا 30 كيلو مما اثار غضبنا اكثر فقد كانت الساعه 2 ظهرا بعد مضى ساعه ونصف من نزولنا ونحن موجودين بالشارع .وهذا يخالف ما تم الاتفاق عليه بالبرنامج السياحى ثم جمعنا مرة اخرى واخذنا بالباص للشاطئ ووصلنا الساعه 2.30 وبقى لدينا ساعتان فقط على ميعاد التجمع للعوده !!!! وايضا فوجئنا من مستوى هذا الشاطئ .المياه سيئة جداا تشبه البرك والمستنقعات وهو شاطئ صخرى مما قد يضر او يكون خطر على اطفالى .. وهكذا باقى ايام الرحله وللامانه لم يكن هناك يوما ممتعا الا يوما واحدا فقط وهو اليوم الذى ذهبنا فيه لركوب التلفريك ..

نحن اسرة مكونه من 4 اشخاص دافعين مبلغ قيمته 40260 ج وتحملنا تكاليف الغذاء والعشاء خارج الاوتيل وايضا قمنا بعمل تحليل PCR للعوده الى مصر وكلفنا 3000 جنيها فهل يعقل ان ندفع هذا المبلغ مايقرب من ال 50000 جنيها حتى تكون الرحله بهذا المستوى؟ هل يجبروننا على الاشتراك بالبرنامج السياحى مقابل9300ج لناجميعا ولكى نستفيد به نخسر مقابل ذلك40000 ج طيران واوتيل وغذاء وعشاء و بى سى ار ؟؟

ثم اقترح احد الاصدقاء معنا فى الرحله ان نقوم بعمل شكوى مجمعه موقعين عليها وتقديمها لغرفة الساحه وبالفعل تم ذلك ونحن بالبانيا.

ثالثاً بعد العوده من البانيا :-

فور خروجى من مطار القاهرة اتصلت بالخط الساخن لشركة تى شورى لتقديم شكوى عن الرحله وبالفعل قدمتها تليفونيا ولم يتواصل معي احد الا بعد يومين عندما علموا اننا سنقوم بتقديم شكوى لغرفة السياحه . وتواصلوا معى لتحديد ميعاد نذهب فيه لهم بالشركه للتفاهم .وبالفعل تم تحديد الميعاد الساعه 6 مساء يوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 و ذهبت مع اثنان اخرين "و هم أ.محمد كمال عبدالعال عزب والاستاذ اشرف الغريب " كمندوبين عن الجروب للتكلم باسم المجموعه وقابلنا الاستاذ / جورج بولس .

واراد ان يعرف مننا مشكلتنا وتحدثنا معه ومن الحديث تأكدنا انه اراد ان يجلس معنا لتهدئنا او لتكسنا واسكاتنا فهو لم يكن مستمع جيدا اطلاقا لشكوتنا ايضا حاول فى منتصف الحوار ان يقتصر التعويض على ال 3 مندوبين عن المجموعه فقط قائلا على باقى المجموعه " سيبكم منهم "!! .و هو كان على علم بالامر من احد موظفيه اسمه كيرلس وواضح جدا انه كان جالسا عارفا مقدما ماذا سوف يفعل . لم يستمع لشكوتنا وعرض علينا تعويض ليله نقضيها فى مرسى علم !!!! هل يعقل هذا ؟ ثم جعلها ليلتان او 1000 جنيه تعويض للفرد !!!! اذاً مبدائيا هو مقتنع انهم اساؤا للجروب وظلموا هذا الجروب واضروا به بدليل انه عرض تعويض على الجروب . والا ان كان يعرف اننا لسنا اصحاب حق فلماذا يتحمل هذه الالافات ؟





وقولنا له على سبيل المثال فى اسره مكونه من 4 اشخاص دافعين 43000ج واسره اخرى مكونه من 5 افراد دافعين مايقرب من ال 50000ج هل يعقل ان يكون التعويض 1000ج للفرد ؟

لم تكن هذه الرحله سبب سعاده وراحه بالعكس خسرنا ووقع علينا اضرار بالغه.اضرار نفسيه وماديه ومعنويه .

وبعد المقابله ارسل لي هذا الرد المستفز على الواتس الذى يحتوى على تهديدات لنا جميعا وضررا بالغا لنا جميعا دون استثناء يهدف الى ارعابنا حتى لا نفكر بتقديم شكوي ضد الشركه ولكن نحن على حق والله يعلم ذلك ونحن واثقين ان الله سينصر اصحاب الحق.

نطلب من سيادتكم التحقق من الامر ومقارنة ماتم الاتفاق عليه بما تم تنفيذه فعليا فى البانيا . ونطالب بالتعويض المادى من شركة تى شورى عن الاضرار الناجمه عن هذه الرحلة حيث اننى دفعت مايقرب من 50000ج وانا اعتبرهم خساره بالكامل لان من ماسبق فيكون ذلك عملية نصب منظمه وايضا نطالب بالمحاسبه القانونيه لهذه الشركه .

وهل فعلا السلطات الالبانيه هى من اصدرت قرار ان يكون الاشتراك بالبرنامج السياحى الزامى لكل المسافرين اليها من مصر ام هذه طريقه جديده للاستيلاء على اموالنا ؟

لأن ذلك كما تعلمون يسيئ الى سمعة مصر وأيضًا يسيئ إلى ألبانيا واسم السياحة فى مصر ومصر سياحيا هى رمز وعلم فى العالم كله ولايليق ابدا ان تدار السياحه بهذا الامر من قبل شركة تى شورى تورز .

ونفيد سيادتكم علما باننا جميعنا قمنا بسفريات حول دول كثيره فى العالم ونعرف جيدا تقدير الامور .