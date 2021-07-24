خالد الجندي يعترض على تصرفات زوار أضرحة آل البيت والأولياء (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب تنبيه الناس على كيفية وآداب زيارة الأضرحة خاصة بعد التوجيهات الأخيرة للرئيس السيسي بتطوير أضرحة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا على ضرورة أن تقوم وزارة الأوقاف والجامع الأزهر بدورهما فيما يتعلق بآداب زيارة هذه الأماكن.



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "لا يجب أن يكون هناك تقبيل للأضرحة، وعلينا أن نقف بأدب واحترام ونسلم وندعو بما تيسر لنا ونذهب".



وتابع "لا يجب أن يكون هناك تمسح بالحديد وده يبوس مكان ده وده يبوس مكان ده فيه خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، ولا يجب أن يكون هناك طواف حول القبر، الطواف فقط يكون حول الكعبة".



واستطرد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية "يجب قطع دائرة الطواف وعدم الاختلاط لأن الأدب في زيادة المقابر والأماكن الدينية مطلوب، إلى جانب تطهير المكان وعدم طلب أي طلبات من الولي".



وكان علق الجندي على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بترميم أضرحة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائلًا "خبر هائل وتعبير صادق من الرئيس على احترامه للقيم الدينية والروحية واحترامه للبعد الديني وفقه المحبة الموجود في الشعب المصري لآل البيت".



وأضاف: "سعدت بخبر من الرئيس حفظه الله وأطال عمره، بتوجيهه بترميم آل بيت الرسول من ضمن الإصلاحات التي لا تعد ولا تحصى لمحبي آل بيت رسول الله الذي يوقرون الأولياء والصالحين ويحترمون أهل البيت".



وتابع "الرئيس وجه بتطوير مقامات وأضرحة أهل البيت، بالإضافة إلى كافة الطرق والميادين المحيطة والمؤدية إلى تلك الأضرحة، هذا كلام محترم ويدل على اهتمام الدولة والرئيس بالبعد الروحي والنفسي لهذه الفئة من الناس التي تحترم الأولياء وآل بيت رسول الله، لا يزايد علينا في محبة آل بيت رسول الله أحدًا كائنا من كان".