Advertisements

ننشر قرار النيابة العامة ضد المتهمة بقتل زوجها

السبت 24/يوليو/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
مروة هيكل
Advertisements
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة ريهام سعيد أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار وإحرازها سلاحًا أبيضَ -سكينًا- استخدمته في القتل.

وكانت النيابة العامة قد ناظرت جثمان المجني عليه وعاينت مسرح الحادث بالوحدة السكنية محل إقامة الزوجين، وتبينت بالجثمان إصابة بالصدر من الناحية اليسرى، وبالوحدة السكنية تبينت بعثرةَ بعض محتوياتها وكسر بباب الحمام وبعض آثار للدماء. 

وأمرت "النيابةُ العامة" الشرطةَ بإجراء التحريات حول الواقعة، فتوصلت إلى طعن المتهمة المجني عليه بالسكين على إثر مشادَّة بينهما تطورت حتى تضاربا فالتقطت المتهمة السكينَ من بين أدوات المطبخ وسددت طعنة لصدر المجني عليه فأحدثت إصابته التي أودت بحياته. 

ثم حاولت المتهمةُ ووالدةُ المجني عليه إسعافَهُ ونقله إلى طبيب ولكن وافته المنية، وكانت "النيابة العامة" قد أُخطرت من الشرطة بالعثور على السكين المستخدم بمحلِّ الواقعة فأمرت بالتحفظ عليه.

وأمرت النيابة بضبط المتهمة، وباستجوابها أقرت بمضمون ما ورد بمحضر التحريات، وأضافت أنها كانت تحاول الذَّوْد عن نفسها خلال المشاجرةِ بينها وبين زوجها، إذ كان قد تعدى عليها مُطْبقًا على عنقها، فأرادت تخويفه بالسكين لردِّ اعتدائه عليها ولكن أصابته بالطعنة التي أودت بحياته. 

وورد تقرير طبي يفيد بوجود سحجات بعنق المتهمة، وبمواجهتها بالسكين المضبوط أقرَّت باستخدامه في إصابة زوجها.

وأصدرت النيابة قرارًا بحبس المتهمة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وبعرض أمر حبسها على المحكمة المختصة أمرت بمدِّ حبسها خمسة عشر يومًا إضافية، وجارٍ استكمال التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قتل سكين حوادث الفجر النيابة العامة

أخبار تهمك

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من ضم جلاد الحراس

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - بشري سارة في الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق هائل في عائمة نيلية بالجيزة

منذ ساعة

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على آخر تطورات صفقة سفيان رحيمي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يتفق مع ناديه الجديد ويضع الخطيب في ورطة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الأهلي يرفض عرض جالطة سراي لضم نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 19 ساعة

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثنائي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

النيابة تصدر قرارها بشأن "الشقيقان" قاتلي "خالهما" بأطفيح

"الدم بقى ميه".. النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي لجثة شاب قتله خاله بالوراق

ارتكبا جريمة نكراء.. النائب العام يأمر بحبس متهم وشقيقته بحدائق القبة

النائب العام يأمر بحبس والدي رضيع طوخ

النائب العام يكشف تفاصيل التحقيقات مع قاتل الطفل السوداني بأكتوبر

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس المتهم بقتل مدير مؤسسة "أنا المصري"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

06:23 م

عاجل.. اندلاع حريق هائل في عائمة نيلية بالجيزة

07:19 م

عاجل - الأهلي يقترب من ضم جلاد الحراس

08:04 م

نجم الأهلي يتفق مع ناديه الجديد ويضع الخطيب في ورطة

05:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان