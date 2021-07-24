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جماهير باريس سان جيرمان تصدم بول بوجبا

السبت 24/يوليو/2021 - 08:01 م
بول بوجبا
بول بوجبا
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام فرنسية أن جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي غير متحمسة لقدوم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف الحالي.

وأشارت إذاعة مونت كارلو الفرنسية إلى أنه تم تداول أنباء في الأيام الماضية عن رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع بوجبا الذي ينتهي عقده مع الشياطين الحمر في صيف 2022.

وأفادت الإذاعة الفرنسية بأن جماهير باريس سان جيرمان قامت بوضع لافتة بالقرب من ملعب بارك دي برانس وكتبوا فيها:" بوجبا يجب أن تستمع إلى والدتك فهي لا تريدك هنا ونحن كذلك ".

ولفتت الإذاعة الفرنسية أن باريس سان جيرمان تعاقد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع المغربي أشرف حكيمي والإسباني سيرجيو راموس والهولندي جورجينيو فينالدوم والإيطالي جيانلويجي دوناروما.

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