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إخلاء سبيل صاحبة حضانة تسببت في فقد طفل لحواسه

السبت 24/يوليو/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل مالكة حضانة ريبونزل في مدينة الشروق بكفالة قدرها ٥٠٠٠ جنيه على ذمة القضية بتهمة تركهما الطفل "يحيى.م" داخل السيارة الخاصة بالحضانة لمدة ٣ ساعات متواصلة مما أسفر عن دخول الطفل فى غيبوبة وفقده لجميع حواسه.

وأمرت النيابة في وقت سابق بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالحضانة وبالمناطق القريبة منها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الشروق من محمود يحيي والد الطفل يحيي يتهم فيه حضانة ريبونزل بمدينة المستقبل بترك طفله داخل السيارة الخاصة بالحضانة مما تسبب فى دخول الطفل في غيبوبة وفقده لجميع حواسه وعلى الفور تم تحديد الحضانة وتبين بأنها غير مرخصة وتم ضبط مالكتها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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مصر طفل فقد حواسه حضانة اخلاء سبيل

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