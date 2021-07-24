عاجل - الأهلي يقترب من ضم جلاد الحراس

اقترب مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وبات الموزيمبيقي لويس ميكيوسيني مهاجم فريق سيمبا التنزاني، قريبًا من التواجد داخل قلعة التتش بالجزيرة، بالموسم الجديد.





وأبدى موسيماني رغبته في التوقيع مع ميكيوسيني، من أجل تدعيم خط هجومه في ظل تراجع مستوى كل من والتر بواليا ومروان محسن واقتراب رحيل الثنائي.





وكشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن تفاصيل الصفقة، حيث أكد أن الاتفاق بين الأهلي وسيمبا، هي دفع مليون دولار مقابل التعاقد مع اللاعب، على أن يحصل ميكيوسيني على مبلغ 600 ألف دولار سنويًا.



