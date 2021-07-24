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"10 سيارات إطفاء و6 لانشات" كيف سيطر الدفاع المدني على حريق في النيل؟

السبت 24/يوليو/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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دفعت قوات الدفاع الدني بالجيزة بـ 10 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي، و6 لانشات، كي تتمكن من إخماد ألسنة لهب اندلعت داخل عائمة نيلية، في كورنيش النيل، مساء اليوم السبت.

وكشفت معاينة القوات، أن النيران اندلعت في عائمة (نيل دراجون) بجوار كوبرى الجامعة بالجيزة، المكونة من 3 طوابق، مستخدمة " كازينو ومطعم".

ونجحت قوات الدفاع المدني بالجيزة في السيطرة على الحريق المندلع داخل العائمة النيلية، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من باخرة بكورنيش النيل بالقرب من كوبري الجامعة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلنشات الإطفاء السيطرة على الحريق.

وتسبب تصاعد الأدخنة في انخفاض مستوى الرؤية بمحيط موقع الحريق وسط تواجد امني مكثف.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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مصر عائمة في النيل النيل

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