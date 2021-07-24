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موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك في الأولمبياد

السبت 24/يوليو/2021 - 08:03 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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تصدر منتخب مصر لكرة اليد اليوم السبت، الموافق الـ24 من يوليو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد فوزه في مباراته الافتتاحية على البرتغال.

فوز منتخب مصر لكرة اليد

ونجح منتخب مصر لكرة اليد في تحقيق الفوز على نظيره البرتغال بنتيجة 31 مقابل 37 في أول مشواره بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، والتي تستضيفها العاصمة اليابانية "طوكيو".

مباراة منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك 

وتساءل الكثيرون عن موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد القادمة أمام نظيره الدنماركي ولاسيما بعد أداء منتخبنا المشرف أمام البرتغال وفوزه المثير.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ويلاقي منتخب مصر لكرة اليد نظيره الدنمارك في مباراة من المتوقع أن تكون قوية ومثيرة، يوم الاثنين المقبل الموافق 26 يوليو الجاري في تمام الساعة الـ7:15 صباحا بتوقيت القاهرة  الـ8:15 بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات منتخب مصر لكرة اليد في طوكيو 2020 

ويلعب منتخب مصر لكرة اليد مباراته الثالثة في دورة الألعاب الأولمبية 2020  أمام اليابان في الـ28 من يوليو في تمام الـ7:15 صباحا بتوقيت القاهرة ، ويلعب مباراته أمام السويد في الـ9:15 في الـ30 من الشهر الجاري، وبعدها يلاقي البحرين في 1 أغسطس في الـ4 صباحا.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد في الأولمبياد 
 
وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد، كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار وعمر الوكيل، إلى جانب يحيى الدرع، والمحترف في صفوف برشلونة علي زين، حسن وليد قداح، أحمد هشام السيد، سيف الدرع، يحيى خالد، أحمد الأحمر، محمد سند، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، وأحمد عادل.

مجموعة منتخب مصر لكرة اليد

ووقع منتخب مصر لكرة اليد في المجموعة الثانية من منافسات أولمبياد طوكيو 2020 التي تضم منتخبات الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان إلى جانب البحرين الشقيق.

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