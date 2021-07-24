برلماني: القومي للبنية المعلوماتية سيحدد الفئات الأولى بالرعاية

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن استراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية تهدف إلى ربط كل الجهات والوزارات عن طريق محول مركزي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ساعدت الدولة في تحديد الفئات الأولى بالرعاية على مختلف المستويات والقطاعات، فضلا عن ضبط منظومة التموين وحذف غير المستحقين لضمان إعادة توزيع الدعم ووصوله لمستحقيه.



وأضافن أن أهم ما يميز المشروع القومي للبنية المعلوماتية أنه راعى البعد الاجتماعي والصحي للمواطن لما يتضمنه المشروع من بيانات عن الأسر بما فيها الملف الاجتماعي والصحي والخدمات والممتلكات الشخصية، موضحًا أنه يمكن توجيه بعض البيانات الخاصة بالأسر الفقيرة إلى الجمعيات الأهلية عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي حتى تسهم في مشروعات لهذه الأسر مثل دعم المرأة المعيلة وتقديم التسهيلات لإقامة مشروعات متوسطة ومتناهية الصغر لهؤلاء الأسر.



وأشار، إلى أنه تم ربط 800 مبنى حكومى فى المحافظة خلال العامين الماضيين بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لربط 5 آلاف مبنى حكومي من خلال شبكة الألياف ضوئية، وذلك في إطار خطة الدولة لربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 35 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة، وبتكلفة وصلت إلى ٦ مليارات جنيه.



وتابع، وأيضًا تنفيذ مشروع ميكنة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد ضمن محافظات المرحلة الأولى بهدف تطوير أنظمة العمل بالهيئات الثلاثة (هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة الرعاية الصحية، ووحدات الرعاية والمستشفيات التابعة لها)، بالإضافة إلى إنشاء منصة تبادل المعلومات الصحية لتكون أول منصة تربط مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص بنظيرتها التابعة للقطاع الحكومي".

