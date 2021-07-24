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علي متن يخت.. محمد رمضان يستمتع بإجازته الصيفيه مع زوجته

السبت 24/يوليو/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشر الفنان محمد رمضان عدة صور له مع زوجته علي متن يخت في مارينا ،عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "رمضان" وهو علي متن اليخت في منتصف البحر مع زوجته، مما اثار إعجاب الجمهور.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الغنائية، أغنية: "ثابت" كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس.

والجدير بالذكر أنه شارك مؤخرا في مسلسل "موسى" وذلك ضمن الأعمال الرمضانية لعام 2021، وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.

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