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علي متن يخت.. محمد رمضان يستمتع بإجازته الصيفيه مع زوجته
السبت 24/يوليو/2021 - 09:10 م
منار داود
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نشر الفنان محمد رمضان عدة صور له مع زوجته علي متن يخت في مارينا ،عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر "رمضان" وهو علي متن اليخت في منتصف البحر مع زوجته، مما اثار إعجاب الجمهور.
ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الغنائية، أغنية: "ثابت" كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس.
والجدير بالذكر أنه شارك مؤخرا في مسلسل "موسى" وذلك ضمن الأعمال الرمضانية لعام 2021، وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.
وظهر "رمضان" وهو علي متن اليخت في منتصف البحر مع زوجته، مما اثار إعجاب الجمهور.
ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الغنائية، أغنية: "ثابت" كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس.
والجدير بالذكر أنه شارك مؤخرا في مسلسل "موسى" وذلك ضمن الأعمال الرمضانية لعام 2021، وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.
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