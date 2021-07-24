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بهذه الطريقة محمد لطفي يستعد لمسلسله الجديد في رمضان2022

السبت 24/يوليو/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشر الفنان محمد لطفي صورة البوستر الرسمي لمسلسل رمضان كريم،عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق"لطفي" علي الصوره قائلًا:"انتظرونا في رمضان كريم رمضان 2022".

مسلسل " رمضان كريم " تدور أحداثه الدراميه حول روحنيات الشهر الكريم، وهو بطولة روبى، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، محمود الجندى، محمد لطفى، صبرى فواز، شيرين الطحان، إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عبد الله .

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