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بهذه الطريقة محمد لطفي يستعد لمسلسله الجديد في رمضان2022
السبت 24/يوليو/2021 - 09:48 م
منار داود
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نشر الفنان محمد لطفي صورة البوستر الرسمي لمسلسل رمضان كريم،عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
علق"لطفي" علي الصوره قائلًا:"انتظرونا في رمضان كريم رمضان 2022".
مسلسل " رمضان كريم " تدور أحداثه الدراميه حول روحنيات الشهر الكريم، وهو بطولة روبى، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، محمود الجندى، محمد لطفى، صبرى فواز، شيرين الطحان، إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عبد الله .
علق"لطفي" علي الصوره قائلًا:"انتظرونا في رمضان كريم رمضان 2022".
مسلسل " رمضان كريم " تدور أحداثه الدراميه حول روحنيات الشهر الكريم، وهو بطولة روبى، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، محمود الجندى، محمد لطفى، صبرى فواز، شيرين الطحان، إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عبد الله .
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