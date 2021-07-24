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حريق هائل بمحل قطع غيار في باب الشعرية

السبت 24/يوليو/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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سيطر رجال الحماية المدنية في القاهرة، على حريق اندلع داخل محل قطع غيار سيارات بدون وقوع خسائر بشرية بمنطقة باب الشعرية.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا باندلاع حريق هائل بمحل قطع غيار سيارات بباب الشعرية وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق للسيطرة عليه وإخماده قبل امتداده للأماكن المجاورة.

وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق للأماكن المجاورة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

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مصر حوادث الفجر حريق باب الشعرية

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