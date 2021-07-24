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البحوث الزراعية: محصول القطن هذا العام مبشر.. و27% زيادة (فيديو)

السبت 24/يوليو/2021 - 08:18 م
شيماء حسن
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قال هشام مسعد، مدير معهد القطن بمركز البحوث الزراعية، إن محصول القطن هذا العام مبشر، مؤكدًا أن هناك زيادة في المساحة المنزرعة بنسبة 27%.

وأضاف "مسعد" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن الدولة المصرية تولي عناية كبيرة بمحصول القطن منذ عام 2015 بعد التدهور الذي طاله قبل ذلك.

وأشار إلى أن هناك إعادة النظر في بعض الأمور المتعلقة بزراعة محصول القطن، موضحًا أن وزارة الزراعة أصبحت مسئولة عن تسويق القطن والحفاظ على التقاوي وعدم تصدير المواد الخام والتوسع في الأصناف الجديدة.

وأكدأن الأصناف الجديدة من محصول القطن تظل في الأرض 160 يوم وهذا وفر 25% من كمية المياه وتقليل مدة بقاء القطن في الأرض وهو ما زاد من معدل زراعته بنسبة 27% وبالتالي يستطيع المزارع أن يحصل على أسعار مجزية من زراعته ولاسيما مع توسع الدولة في عمل المصانع من أجل تصنيع القطن في مصر.

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