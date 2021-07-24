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تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي والجهاز الفني

السبت 24/يوليو/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة مفتوحة مع الجهاز الفني ولاعبي فريق الكرة اليوم، قبل الدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها غدًا الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري. 

وتحدث محمود الخطيب مع اللاعبين بوضوح، مؤكدًا أن مرحلة السوبر الإفريقي ودوري الأبطال قد انتهت، والفريق أمامه تحديات كبيرة في مرحلة جديدة تخص بطولة الدوري وكأس مصر والسوبر المصري، 
وشدد رئيس النادي على ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين على الحسم بأقدامهم دون الانتظار لنتائج الآخرين مثلما هو معتاد دائمًا.

وأضاف أنه إذا كانت النتائج لم تكن على النحو المطلوب في بعض المباريات السابقة، فإن الفريق قادر على تصحيح الأوضاع وتحقيق ما يسعد جماهير الأهلي.

وأكد محمود الخطيب للاعبين وجهازهم الفني أن طموحات الجماهير لا تتوقف عند عدد من البطولات، وأن المرحلة القادمة تحتاج إلى تركيز مستمر ومجهود مضاعف في كل الاتجاهات لتحقيق كل الأهداف.

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