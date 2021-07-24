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عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي ويستبعد 4 لاعبين

السبت 24/يوليو/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة  القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي غدًا الأحد في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي كلًا من :- 

حراسة المرمى : علي لطفي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع : محمد هاني - أيمن أشرف - بدر بانون - محمود متولي - سعد الدين سمير - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمود وحيد 

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - جونيور أجاي - محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات

خط الهجوم : مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا.

فيما تم استبعاد كلًا من :- 

وليد سليمان للإصابة وكريم نيدفيد ومحمد محمود لعدم الجاهزية، وأحمد نبيل كوكا لوجهة نظر فنية، ومحمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان "بيكهام" وناصر ماهر لتواجدهم مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو.

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الكلمات المفتاحية

موسيماني علي معلول الأهلي الإنتاج الحربي

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