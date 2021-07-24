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من بنك واحد فقط.. 19 مليار أنفقها المصريون خلال العيد (فيديو)

السبت 24/يوليو/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن المصريين سحبوا 19 مليار جنيه من ماكينات "ATM" منذ يوم الأحد 11 يوليو وحتى السبت 24 يوليو.

وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إلى أن موظفي الفروع واصلوا عملهم خلال أيام عيد الأضحى للإشراف على الماكينات وملأها بالأموال، وكذلك شركات نقل الأموال ومعالجة الأعطال استمرت في العمل خلال إجازة العيد.

وتوقع نائب رئيس البنك الأهلي، أن يصل إجمالي ما تم سحبه من كافة ماكينات الـ "ATM" خلال الأسبوعين الماضيين إلى 35 مليار جنيه.

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