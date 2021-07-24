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المعاينة الأولية تكشف عن سر حريق عائمة "نيل دراجون" بالجيزة

السبت 24/يوليو/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت معاينة قوات الدفاع المدني في الجيزة أن حريق عائمة "نيل دراجون"، إثر حدوث ماس كهربائي داخل المطبخ.


وبينت أن الحريق إندلع في المطبخ الكائن بالطابق الثالث منها، وامتدت ألسنة اللهب إلى العائمة ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات.


ويجري رجال الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.


ودفعت قوات الدفاع الدني بالجيزة بـ 10 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي، و6 لانشات، كي تتمكن من إخماد ألسنة لهب اندلعت داخل عائمة نيلية، في كورنيش النيل، مساء اليوم السبت.


وكشفت معاينة القوات، أن النيران اندلعت في عائمة (نيل دراجون) بجوار كوبرى الجامعة بالجيزة، المكونة من 3 طوابق، مستخدمة " كازينو ومطعم".


وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من باخرة بكورنيش النيل بالقرب من كوبري الجامعة.


ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلنشات الإطفاء السيطرة على الحريق.


وتسبب تصاعد الأدخنة في انخفاض مستوى الرؤية بمحيط موقع الحريق وسط تواجد امني مكثف.


وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات

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