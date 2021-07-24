رئيس وزراء اليونان يدافع عن قراره بالتطعيم الإجبارى أمام رئيسة البلاد

دافع رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن قرار الحكومة بإلزام الموظفين فى دور رعاية المسنين ومرافق الرعاية الصحية بالتطعيم الإجبارى لفيروس كورونا المستجد، خلال اجتماعه الشهرى مع الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو بشأن التطورات المتعلقة بالوباء.





وقال ميتسوتاكيس - وفق ما نقلته وكالة أنباء (كاثمريني) اليونانية، اليوم السبت - "إن القرار جاء بناء على توصيات اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا، والمادة 25 من الدستور.. والدولة لها الحق فى مطالبة جميع المواطنين بالوفاء بديون التضامن الاجتماعى والوطني".





وأشار إلى أن اليونان كسرت يوم الأربعاء الماضى حاجز 10 ملايين لقاح، موضحا أن برنامج التطعيم يسير كما هو مخطط له، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود نظرًا لانتشار متغير "دلتا"، وإقناع المواطنين المتشككين فى اللقاحات بأهمية التطعيم.



