موسى: الإشغالات السياحية بمصر 100% "والغالي له زبونه" (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عدد قليل من المصريين كان يرتدي الكمامة للوقاية من فيروس كورونا خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم السبت أن أجمل الأماكن السياحية في مصر سواء العلمين أو الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة ورأس البر والسويس والإسماعيلية والفيوم وغيرها من الأماكن السياحية في مصر.



وتابع أن الإشغالات في الفنادق بلغت 100%، وقرى ومساكن مرسى مطروح كاملة العدد، وقرى الساحل الشمالي نسبة الإشغال بها كاملة، والأسعار في فندق الماسة مرتفعة جدا قائلا: "غالية جدا لكن له زبونه".

