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التحقيقات تكشف سر غرق طالب في النيل بمنشأة القناطر

السبت 24/يوليو/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، عن تفاصيل غرق طالب في نهر النيل بمنطقة منشأة القناطر، أنه كان بصحبه أصدقائه في يوم الحادث.

وأفادت التحقيقات، أن الطالب تعرض للغرق في النهر، لعدم إجادته للسباحة، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد غرق طالب بنهر النيل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين من خلال التحريات، أن الضحية خلال استحمامه بالنيل، بصحبة عدد من أصدقائه، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتم العثور عليها بعد ساعات من غرقه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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