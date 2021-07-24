"المصل واللقاح": سنقضي على كورونا في 2022.. بشرط (فيديو)



وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إلى أن العدالة في توزيع اللقاحات سيسمح بانقضاء الوباء بصورة أسرع، محذرا من احتكار دول بعينها للقاحات، حيث لن نستطع الوصول إلى المستهدف، وبالتالي لن نقضي على الفيروس.



وأوضح أنه لو هناك عدالة بين الشعوب في توزيع التطعيمات، وتم الوصول إلى تطعيم 70% من سكان العالم في وقت قصير، فلن يكون هناك موجات أخرى من الفيروس، وسيتحول الفيروس إلى فيروس موسمي.



قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن ما أعلنته منظمة الصحة العالمية بشأن احتمالية انتهاء وباء كورونا وعودة الحياة لطبيعتها مع حلول 2022 هو خبر مفرح شريطة أن تستمر وتيرة التطعيمات على مستوى العالم بصورة سريعة.