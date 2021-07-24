موسي يطالب بتوسعة طريق العلمين الجديدة إلى 8 حارات مرورية (فيديو)

طالب الإعلامي أحمد موسى، بضرورة توسعة الطريق المؤدي إلى العلمين الجديدة لاستيعاب حركة السيارات.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم السبت، أن طريق العلمين الجديدة يبلغ 3 حارات فقط ويجب توسعته إلى 8 حارات مرورية.



وأشار إلى أن هناك زحام غير مسبوق شهدته مدينة العلمين الجديدة خلال إجازة العيد، موضحا أنه من المتوقع أن تضم مدينة العلمين الجديدة 2 مليون مواطن ولذلك يجب توسعة الطريق المؤدي إلى المدينة الجديدة.



وأكد أن مصر تعمل على تشييد مدينة بمواصفات عالمية في العلمين الجديدة، مقدما التحية إلى عاصم الجزار وزير الإسكان بعد المجهود المبذول في مدينة العلمين الجديدة.



واستطرد أن الشركات المصرية تعمل على تنفيذ مشروعات مدينة العلمين الجديدة، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مدينة العلمين الجديدة لكل المصريين.



وتابع أن هناك 7 كيلومترا كورنيش مفتوح للمصريين في مدينة العلمين الجديدة من أجل التنزه عليه، موضحًا أن عدد السكان في المنطقة الواقعة ما بين غرب الإسكندرية حتى مرسى مطروح سيصل إلى 20 مليون نسمة خلال الثلاثين سنة المقبلة، حيث أن الطرق التي يتم تنفيذها تصل إلى محور الضبعة ودلتا مصر.

