الزامبية باندا تعتلي صدارة هدافي أوليمبياد طوكيو في كرة القدم للسيدات

استبسلت السويد لتواصل هيمنتها في منافسة كرة القدم النسائية في أولمبياد طوكيو الصيفي، عندما فازت اليوم السبت 4-2 على أستراليا في حين أحرزت مهاجمه زامبيا باربره باندا الثلاثية الثانية في مباراتين بالدورة لتتربع على رأس قائمة الهدافات.





فبعد ثلاثة أيام من الفوز على الولايات المتحدة بطلة العالم أحرزت السويد هدف السبق عن طريق فريدولينا رولفو لكن قائدة أستراليا سام كير أحرزت هدف التعادل لمنتخب بلادها قبيل نهاية الشوط الأول.





وفي الشوط الثاني منحت كبر فريقها هدف التقدم 2-1 قبل أن تحرز السويد ثلاثة أهداف متتالية عن طريق لينا هورتيج وستينا بلاكستينيوس ورولفو التي أضافت هدفها الثاني.





وحصلت أستراليا على ركلة جزاء نفذتها كير لكن الحارسة هيدفيج ليندال نجحت في التصدي لها لتحقق السويد الفوز وتحصل على نقاط الانتصار الثلاث كاملة.





وتجاوز المنتخب الأمريكي أثار هزيمته الأولى في 30 شهراً في مباراته الأولى بالدورة، عندما سحق نظيره النيوزيلندي 6-1 في استاد سايتاما اليوم ليحيي أماله في الوصول لمراحل خروج المغلوب.





وأمام السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن افتتح المنتخب الأمريكي التهديف بعد مرور 10 دقائق من بداية المباراة عن طريق روز لافيل ثم واصل هز شباك المنافس المرة تلو الأخرى بعد ذلك.





وجاء اثنان من أهداف الفريق الأمريكي بنيران صديقة، بسبب أخطاء من بعض لاعبات نيوزيلندا.





وبعد إحراز ثلاثية (هاتريك) من الأهداف خلال هزيمة زامبيا 10-3 أمام هولندا، أضافت باندا ثلاثية جديدة لمنتخب بلادها خلال تعادله 4-4 مع نظيره الصيني ضمن المجموعة السادسة لتتربع بجدارة على رأس قائمة الهدافات.





وأحرزت الصينية وانغ شوانغ جميع الأهداف الأربعة لفريق بلادها في ملعب مياجي.





وبذلك أصبحت وانغ ثالث لاعبة تحرز رباعية من الأهداف خلال مباراة واحدة في الألعاب والثانية التي تحقق الانجاز في الدورة الحالية بعد الهولندية فيفيان ميديما.





وفي المجموعة الخامسة أحرزت إيلين وايت لاعبة مانشستر سيتي ثالث هدف لها في الدورة الحالية مانحة بذلك منتخب إنجلترا الفوز 1-صفر على منافسه الياباني صاحب الضيافة والذي لم يحقق أي انتصار في أول مباراتين خاضهما في الدورة حتى الآن.





وفي وقت سابق أحرزت المهاجمة الكندية جانين بيكي هدفين بواقع هدف في كل شوط لتمنح منتخب بلادها الفوز 2-1 على نظيره التشيلي في ملعب سابورو دوم.



