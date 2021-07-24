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رئيس جامعة أسوان يهنئ الرئيس بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

السبت 24/يوليو/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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بعث الأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي  رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ ٦٩ لثورة 23 يوليو المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وقيادة من كل سوء، وأن يديم وحدة صف شعبها وجيشها في مواجهة الصعاب والتحديات والعمل علي دفع عجلة العمل والإنتاج لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

كما قدم الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم ورجال قواتنا المسلحة الباسلة،

وأكد أن ثورة 23 يوليو المجيدة ملحمة وطنية عظيمة صنعت تغييرات قوية في تاريخ المنطقة العربية والإسلامية والإفريقية، كما أظهرت قوة مصر ودورها المركزي والمؤثر إقليميًا ودوليًا، حيث تلاحم الجيش والشعب على قلب رجل واحد من أجل استعادة الوطن والمطالبة بالتغيير وتعزيز المواطنة والمناداة بالحق والمساواة. بين أطياف المجتمع متمنيا دوام التقدم والاستقرار والازدهار لمصرنا الحبيبة تحت قيادة القيادة السياسية الحكيمة.

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