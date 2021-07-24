خبيرة تغذية تكشف خطورة السمنة على كبار السن (فيديو)

قالت الدكتور دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن بروتوكول التعامل مع أصحاب السمنة لا يوجد فيه مشكلة؛ ل سيما وأنهم حققوا كثيرا من الإنجازات خلال السنوات الماضية، حيث يتم بحث الخطط وكل جديد في المكملات الغذائية.



وأضافت "سهيل"، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز؛ ببرنامج "ست الستات" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أننا لا يجب أن نقبل حياتنا مع السمنة، منوهة بأن بعض كبار السن لا يريدون أن يعانوا من السمنة حتى يستطيعوا أن يخدموا نفسهم.



وأوضحت أن من يعانون من زيادة الوزن يعانون أيضًا من حالة نفسية سيئة وتصبح نفسيتهم هشة ويشعرون بالضيق بسبب زيادة الوزن، لافتة إلى أن من الضروري معرفة أسباب زيادة الوزن.



ولفتت إلى أن الضروري تناول السلطة وعدم تناول الطعام بعد الثامنة وتناول الوجبات بشكل منتظم، منوهة بأنه يتم إتباع برنامج غذائي للتعامل مع السمنة.

