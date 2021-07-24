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دلال عبدالعزيز تتصدر "ترند" جوجل عقب شائعة وفاتها

السبت 24/يوليو/2021 - 08:58 م
دلال عبدالعزيز
دلال عبدالعزيز
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دلال عبدالعزيز .. فقد الوسط الفني العديد من نجومه في الآونة الأخيرة، بعدما تفشى فيروس كورونا المستجد، وكان الكوميديان الكبير سمير غانم واحدا من الراحلين بسبب الجائحة.

دلال عبدالعزيز

وتصدرت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا بوفاتها، قبل أن تنفي أسرتها الخبر.

شائعة وفاة دلال عبدالعزيز

وانتاب الوسط الفني حالة من الغضب والقلق بعدما انتشرت شائعة تفيد بوفاة النجمة دلال عبدالعزيز حيث تناقلت الأكذوبة بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

موقع إلكتروني وراء شائعة وفاة دلال عبدالعزيز

ونشرت إحدى المواقع الإلكترونية خبر وفاة دلال عبدالعزيز قبل أن يحذف الخبر بعدها بدقائق، بعدما انهالت عليه التعليقات السلبية التي تندد بالموقع وبأخباره الكاذبة.

نفي أسرة دلال عبدالعزيز

ونفت أسرة دلال عبد العزيز شائعة وفاتها مشيرةً إلى أنها لاتزال تتلقى الرعاية الطبية في إحدى المستشفيات وحالتها مستقرة، حيث نشر رامي رضوان زوج ابنة النجمة دلال عبد العزيز منشوراً قال فيه: "الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل".

الرداد يعلق على وفاة دلال عبدالعزيز

وعلق النجم حسن الرداد على خبر وفاة الفنانة دلال عبد العزيز بأن حماته لا تزال فى غرفتها بالمستشفى، مكذباً تلك الأنباء ومضيفاً: "حسبى الله ونعم الوكيل".

إيمي وشائعة وفاة دلال عبدالعزيز

وتلقت النجمة إيمى سمير غانم شائعة وفاة والدتها دلال عبدالعزيز وهى تتواجد بجوارها داخل غرفة إقامتها بإحدى المستشفيات، ما أزعجها بشكل كبير هى وبقية أفراد أسرتها.

"المهن التمثيلية" ترد على شائعة وفاة دلال عبدالعزيز

وأكد أشرف زكى رئيس نقابة المهن التمثيلية، على البلبلة الكبيرة وحالة القلق التي أحدثتها شائعة وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، فى الوسط الفنى إلى جانب الإزعاج الشديد الذى شعرت به أسرتها قائلاً :"خبر سخيف".

دلال عبدالعزيز وسمير غانم

وترقد النجمة دلال عبد العزيز في إحدى مستشفيات القاهرة منذ أكثر من 3 أشهر بعدما أصيبت بفيروس كورونا هي وزوجها النجم سمير غانم الذي رحل عن عالمنا، ولاتزال تتلقى الأولى الرعاية الطبية.

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