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الكشف عن مصير نجم الأهلي

السبت 24/يوليو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يترقب المهاجم الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الأهلي، عقد جلسة خاصة مع مسؤولي القلعة الحمراء من أجل حسم مصير العروض التى تلقاها خلال الفترة الماضية للرحيل. 

اقترب المهاجم الكونغولي والتر بواليا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء في ظل عدم حاجة موسيماني لجهوده، وعدم مشاركته في مباريات الأحمر الماضية. 

ويعتمد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بصفة دائمة على خدمات محمد شريف كمهاجم أساسي في الفريق ومن بعده صلاح محسن، وأخيراً يأتي مروان محسن وبواليا. 

من جانبه تلقى بواليا مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عدة عروض محلية وخارجية الفترة الماضية للرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل. 

ومن المنتظر أن يحسم المهاجم الكونغولي العرض المناسب له للرحيل عن الأهلي في الفترة المقبلة، بعدما أعطى موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي له الضوء الأخضر للرحيل.

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