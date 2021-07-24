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عاجل.. السبب الحقيقي وراء استبعاد نجم الأهلي أمام الإنتاج

السبت 24/يوليو/2021 - 09:03 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعب الوسط حمدي فتحي من مواجهة الفريق الأحمر المقبلة أمام نظيره الإنتاج الحربي المقرر لها غدًا الأحد في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن سبب استبعاد اللاعب من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الغد.

وقال المصدر إن حمدي فتحي سليم ولا يعاني من أي إصابة والجهاز الفني فضل إراحته من مباراة الغد.

وأضاف المصدر بأن استبعاد حمدي فتحي من قائمة مباراة الغد بسبب الراحة خاصة وأن اللاعب سيعقد قرانه بعد غدٍ الاثنين ولذلك فضل موسيماني إراحته.

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موسيماني كره القدم حمدي فتحي الاهلي

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