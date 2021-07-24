أحمد موسى عن اقتراب عودة الرحلات الروسية: "هتلف تلف وهتيجي مصر" (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى على قرار عودة الطيران الروسي إلى مصر بداية من 9 أغسطس المقبل، قائلًا "هتلف تلف وتيجي مصر".



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت: "طبعا كله عارفين أن مكنتش فيه حركة طيران روسي من فترة، وفضلوا يبعتوا لجان أمنية وطبية وصحية".



وتابع مازحًا "فضلوا يبعتوا لجان تبص على الأقمار الصحية ولجان تانية تبص على النجوم، وتالتة تبص على الرمل وأخرى تشوف مياه البحر لسة زي ما هي زرقا ولا احمرت".



واستطرد "الروس قالك مصر، وسيتم استئناف حركة الطيران، أهلا وسهلا بأي حد يجي مصر، هتلف تلف أي دولة وفي الآخر مفيش غير مصر، هتروح تركيا لازم تيجي مصر هتروج بريطانيا أو أمريكا أو مالديف لازم تيجي مصر".



واستكمل حديثه "لف لف وفي الآخر مفيش غير مصر، ميفعش متزورش مصر بجمالها وبزحمتها وأهلها، ينفع أروح بلد طول مفيش فيه ناس، إنما في مصر أنت تتمشى بس وتنبسط وأنت ماشي وحواليك الناس وتقول يا سلام وتقعد تصور".



