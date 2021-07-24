في ذكرى وفاتها.. نادرة أمين أول مطربة تغني للجيش المصري



تحل اليوم ذكرى وفاة المطربة نادرة أمين، إحدى صانعات الونس والبهجة اللاتي طواهن النسيان والتجهيل في القرن الماضي، ولا يكاد كثيرون يعرفون عنها شيئا، خصوصًا مع بزوغ نجم فنانات كثيرات معاصرات لها، كأم كلثوم.



كانت نادرة أمين، أول مطربة مصرية تغنى للجيش المصرى، فقد قامت بالغناء للجيش فى عام 1948 أثناء حرب فلسطين، فغنت أغنيتها الوطنية "يا مصرى قوم احمي الوطن"، وكانت أغنية مشهورة وقتذاك، كما غنت للجيش المصري أيضًا أثناء ثورة 23 يوليو أغنيتها "آه يا بحر النيل الغالي".



وبعد أن نالت نجومية كبيرة وشهرة فائقة، عكفت طائفة لا يستهان بها من الملحنين المشهورين على التلحين لها مثل محمد القصبجي، داود حسني، محمد عبد الوهاب، محمود الشريف، رياض السنباطي، فريد غص، وغيرهم، ومن أشهر أغانيها: لما بدا يتثنى.. ما احتيالى يا رفاقي.. بين الزهور والميه.. ساعة الصفو، وكانت تلك الأغنية من كلمات وأشعار عباس محمود العقاد.



كما طرقت أيضًا باب الغناء الديني فسجلت للإذاعة المصرية دعاء "يا رب هيئ لنا من أمرنا رشَدًا" وهو من ألحانها.



