Advertisements

في ذكرى وفاتها.. نادرة أمين أول مطربة تغني للجيش المصري

السبت 24/يوليو/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

تحل اليوم ذكرى وفاة المطربة نادرة أمين، إحدى صانعات الونس والبهجة اللاتي طواهن النسيان والتجهيل في القرن الماضي، ولا يكاد كثيرون يعرفون عنها شيئا، خصوصًا مع بزوغ نجم فنانات كثيرات معاصرات لها، كأم كلثوم.

كانت نادرة أمين، أول مطربة مصرية تغنى للجيش المصرى، فقد قامت بالغناء للجيش فى عام 1948 أثناء حرب فلسطين، فغنت أغنيتها الوطنية "يا مصرى قوم احمي الوطن"، وكانت أغنية مشهورة وقتذاك، كما غنت للجيش المصري أيضًا أثناء ثورة 23 يوليو أغنيتها "آه يا بحر النيل الغالي".

وبعد أن نالت نجومية كبيرة وشهرة فائقة، عكفت طائفة لا يستهان بها من الملحنين المشهورين على التلحين لها مثل محمد القصبجي، داود حسني، محمد عبد الوهاب، محمود الشريف، رياض السنباطي، فريد غص، وغيرهم، ومن أشهر أغانيها: لما بدا يتثنى.. ما احتيالى يا رفاقي.. بين الزهور والميه.. ساعة الصفو، وكانت تلك الأغنية من كلمات وأشعار عباس محمود العقاد.

كما طرقت أيضًا باب الغناء الديني فسجلت للإذاعة المصرية دعاء "يا رب هيئ لنا من أمرنا رشَدًا" وهو من ألحانها.

أخبار تهمك

عاجل.. السبب الحقيقي وراء استبعاد نجم الأهلي أمام الإنتاج

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الكشف عن مصير نجم الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

منذ نصف ساعة

عاجل - نجم الزمالك يوافق على الانتقال إلى بيراميدز

منذ 39 دقيقة

نجم الأهلي يتفق مع ناديه الجديد ويضع الخطيب في ورطة

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يعرض لاعبين و30 مليون جنيه لضم نجم المنتخب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ أقل من ساعة

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 20 ساعة

شوقي غريب يستقر على تشكيل مصر لمواجهة الأرجنتين في أولمبياد طوكيو 2020

منذ 41 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق هائل في عائمة نيلية بالجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد وليفربول بطلها محمد صلاح

منذ ساعة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من ضم جلاد الحراس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. يوفنتوس يحسم مصير رونالدو

منذ 41 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:16 م

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

05:01 م

عاجل - صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد وليفربول بطلها محمد صلاح

10:11 م

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

06:23 م

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

10:38 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان