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قرار هام من "التموين" بشأن مواعيد عمل المخابز

السبت 24/يوليو/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
أحمد فشير
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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية ، من خلال نحو 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية ،من الخامسة صباحاً حتى الخامسة مساءا.

وأكد مصدر مطلع بالوزارة، على أن الحملات الرقابية مستمرة في متابعة عمليات إنتاج الرغيف المدعم ومدي التزام المخابز البلدية بالمواصفات التي وضعتها وزارة التموين، 90 جرام من حيث الوزن وكذلك الحجم والاستدارة، وتتابع الرقابة التموينية مدي التزام المخابز البلدية بمواعيد العمل الرسمية ، وتحرير محاضر للمخالفين .

وطبقًا لتعليمات علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تم فتح سيستم صرف الخبز المدعم بين بعض المحافظات الساحلية وباقي الجمهورية لمدة أربعة أشهر الصيف، خلال  الفترة من ١٥ يونيو حتي نهاية أغسطس ، وذلك لتوفير الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية خلال فترة المصيف داخل المحافظات التى يتردد عليها المواطنين لقضاء العطلة الصيفية .

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