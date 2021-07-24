قرار هام من "التموين" بشأن مواعيد عمل المخابز

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية ، من خلال نحو 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية ،من الخامسة صباحاً حتى الخامسة مساءا.





وأكد مصدر مطلع بالوزارة، على أن الحملات الرقابية مستمرة في متابعة عمليات إنتاج الرغيف المدعم ومدي التزام المخابز البلدية بالمواصفات التي وضعتها وزارة التموين، 90 جرام من حيث الوزن وكذلك الحجم والاستدارة، وتتابع الرقابة التموينية مدي التزام المخابز البلدية بمواعيد العمل الرسمية ، وتحرير محاضر للمخالفين .



