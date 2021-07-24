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الجيش العراقي يعلن القبض على 10 متهمين بالإرهاب والقتل

السبت 24/يوليو/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أعلن الجيش العراقي، اليوم السبت، إلقاء القبض على 10 متهمين بمواد قانونية مختلفة من بينها الإرهاب والقتل.

وقال المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول، فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية  إن قوة من فرقة المشاة الحادية عشرة، تمكنت عبر كمين محكم من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب في سيطرة بغداد – الراشدية، لافتا الى أن "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة، ألقت كذلك القبض على ثلاثة متهمين بالتزوير، وترويج المخدرات، وانتحال صفة رسمية".

وأضاف أنه تم أيضا القاء القبض على ستة متهمين بالسرقة، والتهديد بالقتل العمد والابتزاز الإلكتروني، وترويج المخدرات.

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