المصل واللقاح: مصر لن تشهد موجة رابعة من كورونا في هذه الحالة (فيديو)

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنه في حال نجاح مصر في التوسع في عملية التطعيم بلقاح كورونا، فأنه الموجة الرابعة ستكون بسيطة جدا.



وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه إذا انخفضت نسبة الوفيات في دولة ما فأن هذا يعني أن منظومة التطعيمات تسير بشكل جيد، منوها بأن مصر تشهد حاليا انكسار للموجة الثالثة، محذرا من الشعور بالامان الزائف خلال فترة انخفاض الاصابات.



وأكد أن وتيرة التطعيمات في مصر خلال شهر أغسطس ستشهد انفراجة كبيرة، بسبب تصنيع اللقاحات محليا، منوها بأنه لو تم تطعيم نسبة كبيرة من كبار السن قد لا نشهد موجة رابعة أو ستكون ضعيفة جدا.

