الإحصاء: 4 مليون أسرة تقودها امرأة فى مصر

ذكر تقرير صادر عن ا لجهاز المركزى للتعبئه العامة والإحصاء، عن الأسر التي تقودها امرأة إذ وجود ظاهرة الأسر التى ترأسها إناث من الظواهر الاجتماعية التي أخذت في الانتشار في الفترة الأخيرة وفقًا لدراسة قام بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحت رقم 69/13001/2020 فقد ذكرت الدراسة أنها ليست بجديدة على المجتمع فذكر بحث القوة العاملة الصادر من الجهاز أن نسبة تلك الأسر بلغ (17%) فى المدن إذ وصل عددهم إلى (4) ملايين أسرة منهم (2.3) مليون أسرة فى الريف و(1.7) مليون أسرة فى المدن وتعود أهم الأسباب إلى غياب رب الأسرة نتيجه للوفاة أو السفر للعمل بالخارج أو الداخل ثم يأتي الطلاق فى المرتبة الثالثة يليه سجن الزوج ثم تعدد الزوجات





تشير الدراسة إلى أن عدد الأسر التى ترأسها إناث تتركز في المناطق الريفية في الوجهين البحري والقبلي بنسبة (59%) وانخفضت النسبة في الحضر لتصل إلى (40%) من النساء,