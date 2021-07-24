"المجند أيمن".. يكشف كواليس الحوار بينه وبين الرئيس في العلمين

كشف أيمن قنديل، المجند الذي التقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة، تفاصيل جديدة عن الحوار الذي دار بينه وبين الرئيس السيسي.

وقال "قنديل" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وأنا مكنتش احلم اقابل الرئيس وانا سعيد بلقائي بالرئيس وفخور بنفسي وده فضل من ربنا عليا".وأضاف "قابلت الرئيس السيسي الساعة 11 ونص بالليل، هذا الحوار هيفضل معايا مدى الحياة وأنا هفضل فخور به وفي الحوار كان بيسالني عن اسمي وقالي يلا اسبقني".وتابع "أنا في الأول مكنتش بتكلم قالي يا أيمن أنت هتتكسف مني وقالي أنا زي والدي وأنا حسيت أنه زي والدي وبدأت اتكلم معاه والفضل للرئيس أنه خلاني اتكلم معاه".واستطرد "محدش من أهلي كان مصدق اللي حصل والكل كان بيباركلي أني كنت مع الرئيس، وهدية الرئيس كانت حافز ليا اني اكون عند حسن ظن الرئيس".واستكمل حديثه "هذه الهدية وضعتني في مسئولية إني اجتهد واعمل وأحافظ على الهدية اللي ادهاني وابقى ناجح فيها ومش هقبل بأي فشل، وأكثر كلمة أثرت فيا لما قالي أنا اطحن نفسي ومكولشي ومنامشي ولا حد يغلبني أبدا".