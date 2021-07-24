إنقلاب توكتوك بـ 6 مواطنين في الفيوم.. والأهالي تتدخل

تمكن أهالي عزبة عبدالله عليوة التابعة لقرية سنهور مركز سنورس من إنقاذ ستة أشخاص سقط بهم توكتوك ببحر سنهور أدي إصابة من فيهم وانقاذهم من الغرق



تلقي اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم إخطار من العميد أسامة أبو الليل مامؤر مركز شرطة سنهور بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث انقلاب توكتوك ببحر سنهور عند عزبة عبدالله عليوة



وانتقلت الأجهزة الأمنيةعلي الفور برئاسة محمدعشري رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية إنقلاب توكتوك في بحر سنهور وإصابة ستة أشخاص كانو يستقلونها واستطاع شباب القرية فورسقوط التوكتوك بانقاذهم من الغرق وسحب التوكتوك لخارج البحر بواسطة أحد اللوادر



وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

