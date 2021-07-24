تصريح صادم من "المصل واللقاح" بسبب زحام الشواطئ خلال العيد (فيديو)

علق الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، على الزحام الشديد على الشواطىء خلال أيام عيد الأضحى، قائلا: "حاطط إيدي على قلبي".

وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن التكدس على الشواطىء ذكره بالوضع في الهند، حيث لم نر هذا الزحام على الشواطىء حتى قبل ظهور جائحة كورونا، معربًا عن قلقه أن يحدث موجة ارتدادية.



ولفت إلى أن نسبة كبيرة من المصريين يرون أن فيروس كورونا انتهى من مصر، ولا يرتدون الكمامة، معلقا: "لازم نخاف على نفسنا.. ونلبس الكمامات".

