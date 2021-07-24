عاجل - مانشستر سيتي يقدم 90 مليون إسترليني لحسم صفقة القرن

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن واحد من نجون الدوري الإنجليزي توصل لاتفاق مع مسئولي مانشستر سيتي من أجل الانتقال إلى صفوف الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة فوتبول انسايدر البريطانية بأن مانشستر سيتي مستعد لتقديم مبلغ 90 مليون جنيه إسترليني من أجل الفوز بخدمات جاك جريليش نجم أستون فيلا.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن جاك جريليش البالغ من العمر 25 عاماً لم يحسم مستقبله بعد وأنه على استعداد لتجديد عقده مع أستون فيلا .



