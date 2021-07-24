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بيراميدز يعرض لاعبين و30 مليون جنيه لضم نجم المنتخب

السبت 24/يوليو/2021 - 09:29 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد
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كشف مصدر مسئول داخل النادى الإسماعيلي حقيقة طلب بيراميدز ضم عبدالرحمن مجدي نجم نادي الإسماعيلي والمنتخب الأوليمبي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" إن مسئولي نادى بيراميدز يرغبون في التعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة تبادلية تتضمن ذهاب عبد الرحمن مجدي إلى صفوف السماوي مقابل أحمد الشيخ والمهدي سليمان بالإضافة إلى 30 مليون جنية مصري.

وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة النادى الإسماعيلي يدرس العرض بجدية رغم رفض أعضاء اللجنة الفنية للدراويش.

وأوضح المصدر أن إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلي يفكر في العرض نتيجة لرغبتة في الحصول على أكبر كم ممكن من المال حتى يستطيع النادي إبرام الصفقات الذي أشار إليها إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالدراويش.

وأتم المصدر حديثه، أنه من المتوقع الاستقرار على القرار النهائي عقب عودة اللاعب من دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

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الكلمات المفتاحية

عبد الرحمن مجدي رياضة بيراميدز الاسماعيلي

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