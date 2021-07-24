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كبير معلمين عن امتحان الفيزياء: "ظلم الطالب الممتاز"

السبت 24/يوليو/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال عادل يوسف، كبير معلمي الفيزياء في مدرسة السعيدية الثانوية، إن امتحان الفيزياء لطلبة الصف الثالث الثانوي طويل ومسائله كثيرة ومركبه، مؤكدًا أن الامتحان كان فوق مستوى الطالب المتوسط.

وأضاف "يوسف" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "أن الامتحان كان بيظلم الطالب الممتاز، والطلبة اتصدموا من طول وقت الامتحان بسبب تعدد الخطوات في المسائل".

وتابع "أسئلة الأشكال البيانية بتميز طالب علمي رياضة عند علمي علوم، ولذلك كانت بالنسبة لطلبة علمي علوم أسئلة صعبة جدًا"، مشيرًا إلى أن 30% من أسئلة الامتحانات تقيس مستويات التفكير العليا.

واستطرد "دفعة التابلت سيئة الحظ من أولى ثانوي الوزير قال لهم أنها سنة تجريبية، ولذلك فالطلبة لم يذاكروا ولم يذهبوا إلى المدرسة ولذلك لم يتم تدريبهم بشكل كبير على هذه الأسئلة".

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