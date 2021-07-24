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عم شهيدة الثانوية العامة يكشف مفاجأة عن سبب وفاتها (فيديو)

السبت 24/يوليو/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال عم الطالبة منار محمد، والمعروفة إعلامية بـ شهيدة الثانوية العامة، إن منار كانت بصحة جيدة، ولم تعاني من أي أزمات صحية، معلقا: "قضت العيد معانا، وصحتها كانت كويسة".
 
وأشار "محمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنهم تلقوا خبر وفاة منار في التاسعة والنصف صباحا، وعندما وصلوا للمستشفى كانت قد توفت، لافتا إلى أن منار كانت تحلم أن تكون مهندسة، وخاضت كل الامتحانات السابقة بشكل طبيعي.

وأضاف، "قضاء ربنا فوق كل شيىء.. ولم تعاني من أي مرض"، وسبب الوفاة وفقا لتقرير المستشفى كان هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب ارتفاع في الضغط، لافتا إلى ان والدة منار توفت من 10 سنوات.

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