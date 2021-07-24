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استشاري عن ثقوب القلب لدى الأطفال: يجب القلق في هذه الحالة (فيديو)

السبت 24/يوليو/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، إن معظم ثقوب القلب لدى الأطفال تكون صغيرة، وخاصة في الأطفال المولودين قبل اكتمال نموهم، وهو ما يتطلب المتابعة بشكل سريع.

وأشار "الوكيل"، خلال حواره مع الإعلامي علي الطواب؛ ببرنامج "شارع القلب" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أنه إذا كان الطفل يعاني من ثقب متوسط الحجم يمكن أن يتم علاجه بالدواء، خاصة إذا لم يكن الثقب مؤثرا على كفاءة القلب، وضخ الدم.

وأوضح أن القلق من ثقوب القلب يكون عندما يتسبب الثقب في ظهور أعراض على الطفل، حيث لا تظهر أعراض إلا عندما يكون الثقب كبيرا، منوهًا بأن عدم قدرة الطفل على الرضاعة دليل على وجود مشكلة في القلب، كذلك نلاحظ نقصان في وزن الطفل.

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