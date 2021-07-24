موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل

يخوض النادي الأهلي مباراة صعبة غداً الأحد الموافق 24 يوليو 2021، أمام الإنتاج الحربي الطامح نحو البقاء في الدوري الممتاز، في اللقاء المؤجل ضمن الجولة الـ24 للمسابقة.





مباراة الأهلي والإنتاج الحربي





ويدخل النادي الأهلي لقاء الإنتاج وهو في مأزق كبير بعدما فقد نقطتين ثمينتين أمام نظيره البنك الأهلي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليضع نفسه في مأزق ليرفع شعار "لا بديل عن الفوز".





قائمة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي





وكشف بيتسو موسيماني، المدير الفني الجنوب إفريقي للنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المؤجلة من الجولة 24 في بطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها غدًا.





موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي والقنوات الناقلة





وتنطلق مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الأهلي السلام "وي"، في المباراة التي تنقل عبر "أون تايم سبورت".





موقف الأهلي قبل موقعة الإنتاج





وجمع الأهلي 52 نقطة من 24 جولة فاز فيها بـ15 لقاء بينما تعادل في 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في مناسبتين أمام فريقي سموحة وغزل المحلة.





تشكيل الأهلي المتوقع





ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة الإنتاج الحربي بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمى أمامه الرباعي علي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني، وبالوسط السولية وحمدي فتحي وقفشة وأمامهم الثنائي الشحات وكهربا وفي الأمام محمد شريف.







