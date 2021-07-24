في ذكرى وفاتها.. نادرة أمين أول مطربة غنت في فيلم سينمائي



تحل اليوم ذكرى وفاة المطربة نادرة أمين، التي عاصرت مجموعة من رواد الغناء والتمثيل، وغنت العديد من قصائد خليل مطران، والعقاد، وابن الفارض.



تعد نادرة أمين، أول مطربة غنت في فيلم سينمائي، لم تكتف بهذا فقط، بل إن صورتها وضعت في العام ذاته على غلاف أول عدد من مجلة الكواكب، أقدم مجلة فنية في الوطن العربي، وهو العدد الذي طرح في الأسواق في الثامن العشرين من شهر شهر مارس من عام 1932.



كانت نادرة من المطربات القلائل اللاتي كتب فيهن قصائد، حيث كتب فيها الشاعر العراقي الكبير جميل صدقي الزهار قصيدة قال فيها:





بين أغانيك وبين وجهك الجميل

معجزة ثالثة من معجزات القاهرة

فحبذا الفن وحبذا أغاني نادرة



درست العزف على العود على يد موسيقي يدعى يوسف عمران، كما تعلمت غناء الموشحات، حصلت نادرة على فرصة للغناء في حفل عام 1929 في حضور أمير الشعراء أحمد شوقى وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.



قدمت للإذاعة المصرية عددا من الأغنيات أشهرها أنشودة القطن، وغني معايا يا موج النيل، وبين الزهور، وخدود الورد، والياسمين، وفضفض الماء يا قمر، وبكالك يا ليل يشجيني، وأعطني العود أغني، في الدراما 3 أفلام وهي أنشودة الراديو عام 1936 وشبح الماضي عام 1934 وأنشودة الفؤاد عام 1932، كما كانت من أوائل من غنى لثورة يوليو عام 1952.