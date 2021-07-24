Advertisements

في ذكرى وفاتها.. نادرة أمين أول مطربة غنت في فيلم سينمائي

السبت 24/يوليو/2021 - 11:41 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

تحل اليوم ذكرى وفاة المطربة نادرة أمين، التي عاصرت مجموعة من رواد الغناء والتمثيل، وغنت العديد من قصائد خليل مطران، والعقاد، وابن الفارض.

تعد نادرة أمين، أول مطربة غنت في فيلم سينمائي، لم تكتف بهذا فقط، بل إن صورتها وضعت في العام ذاته على غلاف أول عدد من مجلة الكواكب، أقدم مجلة فنية في الوطن العربي، وهو العدد الذي طرح في الأسواق في الثامن العشرين من شهر شهر مارس من عام 1932.

كانت نادرة من المطربات القلائل اللاتي كتب فيهن قصائد، حيث كتب فيها الشاعر العراقي الكبير جميل صدقي الزهار قصيدة قال فيها:


بين أغانيك وبين وجهك الجميل
معجزة ثالثة من معجزات القاهرة
فحبذا الفن وحبذا أغاني نادرة

درست العزف على العود على يد موسيقي يدعى يوسف عمران، كما تعلمت غناء الموشحات، حصلت نادرة على فرصة للغناء في حفل عام 1929 في حضور أمير الشعراء أحمد شوقى وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

قدمت للإذاعة المصرية عددا من الأغنيات أشهرها أنشودة القطن، وغني معايا يا موج النيل، وبين الزهور، وخدود الورد، والياسمين، وفضفض الماء يا قمر، وبكالك يا ليل يشجيني، وأعطني العود أغني، في الدراما 3 أفلام وهي أنشودة الراديو عام 1936 وشبح الماضي عام 1934 وأنشودة الفؤاد عام 1932، كما كانت من أوائل من غنى لثورة يوليو عام 1952.

أخبار تهمك

عاجل.. يوفنتوس يحسم مصير رونالدو

منذ ساعتين و 7 دقيقة

نجم الأهلي يتفق مع ناديه الجديد ويضع الخطيب في ورطة

منذ حوالي 7 ساعات

شوقي غريب يستقر على تشكيل مصر لمواجهة الأرجنتين في أولمبياد طوكيو 2020

منذ ساعتين و 7 دقيقة

نجم ليفربول السابق يُهاجم فينالدوم بهذه التصريحات

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ أقل من ساعة

بوجبا يحسم موقفه من الانتقال إلى باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ يوم

عاجل - صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد وليفربول بطلها محمد صلاح

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

منذ ساعتين

بيراميدز يعرض لاعبين و30 مليون جنيه لضم نجم المنتخب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من ضم جلاد الحراس

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موعد مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو والقناة المفتوحة الناقلة للقاء

منذ 36 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق هائل في عائمة نيلية بالجيزة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:48 م

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

10:16 م

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

05:01 م

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

10:38 م

عاجل - صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد وليفربول بطلها محمد صلاح

10:11 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان